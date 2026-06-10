le panier iodé ouvre ses portes ! Lamballe-Armor
le panier iodé ouvre ses portes ! Lamballe-Armor vendredi 7 août 2026.
Lamballe-Armor
le panier iodé ouvre ses portes !
Zone mytilicole du Jospinet Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Tous les vendredis soirs en juillet et août.
Concert Lalita
Réservation par téléphone .
Zone mytilicole du Jospinet Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 32 74 99
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English :
L’événement le panier iodé ouvre ses portes ! Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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