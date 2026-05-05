LE PARADIS DE MONTALEGRE, le paradis de montalègre, Port-Louis

LE PARADIS DE MONTALEGRE Samedi 6 juin, 15h30 le paradis de montalègre Guadeloupe

tarif : Adultes 25 euros, Enfants 12 euros : Réservation obligatoire jusqu’au 31 mai 2026

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T21:30:00+02:00 – 2026-06-07T03:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T21:30:00+02:00 – 2026-06-07T03:30:00+02:00

Sous la guidance bienveillante de Mathurin, l’hôte et gardien de ces lieux, vous êtes invité à déposer le poids du quotidien. Plus qu’un simple séjour, c’est une véritable parenthèse hors du monde. Mathurin ne se contente pas de vous ouvrir sa porte ; il vous accompagne vers un état de bien-être profond, agissant comme un catalyseur d’énergie.

Votre escale se poursuit sous le signe de la force et de la transmission. Laissez-vous transporter par l’énergie des Mayolè ou vous découvrirez l’art de la lutte traditionnelle, suivi d’un atelier d’initiation,et pour raviver vos sens après l’effort, une soupe à l’ancienne, un riz créole accompagné d’une bonne grillade vous seront proposés.

Pour clore cette magnifique soirée un kou de tanbou ou vous pourrez laisser parler vos sens.

le paradis de montalègre MONTALEGRE 97117 PORT-LOUIS Port-Louis 97117 Guadeloupe Guadeloupe +590 690 06.39.48 [{« type »: « phone », « value »: « 0690.43.31.68 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0690.31.52.63 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0690.62.84.24 »}] Le Paradis de Montagre : Là où l’âme retrouve son souffle

Imaginez un refuge suspendu entre terre et ciel, un sanctuaire secret baptisé le Paradis de Montagre. Ici, le temps ne s’écoule plus : il s’efface pour laisser place à une sérénité absolue.

Rendez-vous aux jardins

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