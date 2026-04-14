Visites nocturnes au Musée de la Compagnie des Indes, Musée de La Compagnie des Indes, Port-Louis

Visites nocturnes au Musée de la Compagnie des Indes Samedi 23 mai, 20h00 Musée de La Compagnie des Indes Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Le musée ouvre exceptionnellement ses portes en soirée.

Au programme : visites nocturnes, animations et temps de rencontre pour découvrir les collections dans une ambiance inédite.

Récits sonores – Regards de reporters : « Podcast : le Prince de Conty, un navire au destin tragique «

Dans le cadre du dispositif national « La classe, l’œuvre ! », une classe du lycée Colbert de Lorient a réalisé un projet de podcast documentaire avec le musée et deux journalistes, Laure Brillaud et Benoit Laur.

Devenus reporters sonores, les élèves proposent une écoute de leurs créations, inspirées des collections et de l’histoire de la frégate Le Prince de Conty. Une autre façon de découvrir le musée, par les voix et les sons des jeunes participants.

Musée de La Compagnie des Indes Avenue du Fort de l’Aigle, 56290 Port-Louis, France Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne 0297821913 https://musee.lorient.bzh Les collections du musée évoquent les différentes Compagnies des Indes aux XVIIe et XVIIIe siècles et leurs relations avec l’Afrique, l’Inde, la Chine et les Amériques. Les salles présentent la Compagnie des Indes Orientales et Occidentales, la banqueroute du financier Law, la Compagnie perpétuelle des Indes et enfin la Compagnie de Calonne et les différents comptoirs français en Inde, en Chine et en Afrique. La deuxième partie du musée évoque la construction navale de la Compagnie des Indes par des maquettes de plusieurs navires avec notamment des salles consacrées aux routes maritimes, à la santé et à l’hygiène à bord des vaisseaux, à la vie à bord et aux marchandises transportées. Maquette du vaisseau le « Soleil d’Orient » construit au 1/50°. Maquettes de navires, dont la coupe du comte d’Artois, navire construit en 1765, et dioramas des ports de Pondichéry et de Canton. Collection de 450 porcelaines de la Compagnie des Indes « Bleu et blanc », « famille rose » et « famille verte ». Marchandises et objets d’art décoratifs liés aux compagnies des Indes, notamment textiles indiens.

Le musée ouvre exceptionnellement ses portes en soirée.

© MCI – Ville de Lorient