Le Paraïs, maison et jardins de Jean Giono Montée des vraies richesses Manosque

Le Paraïs, maison et jardins de Jean Giono Montée des vraies richesses Manosque mardi 2 juin 2026.

Le Paraïs, maison et jardins de Jean Giono

Montée des vraies richesses Impasse du Paraïs Manosque Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02
fin : 2026-09-30

Date(s) :
2026-06-02 2026-10-01

Le Paraïs de Jean Giono, maison et jardins de l’écrivain, rouvre ses portes au printemps 2026 !

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Montée des vraies richesses Impasse du Paraïs Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 70 54 54  centregiono@dlva.fr

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English :

Le Paraïs de Jean Giono, the writer?s home and gardens, reopens in spring 2026!

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L’événement Le Paraïs, maison et jardins de Jean Giono Manosque a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque

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