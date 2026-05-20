Caubon-Saint-Sauveur

Le Parc du Griffon vous propose une journée exceptionnelle pour fêter ses 10 ans

205 Route de Griffon Caubon-Saint-Sauveur Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 11:00:00

fin : 2026-06-17 18:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Le Parc du Griffon vous propose une journée exceptionnelle pour fêter ses 10 ans

Ouverture du Parc à 11h Spectacle de clowns à 14h30 Sculptures de ballons à 15h30 Goûter d’anniversaire à 16h30.

Le Parc du Griffon vous propose une journée exceptionnelle pour fêter ses 10 ans

Ouverture du Parc à 11h Spectacle de clowns à 14h30 Sculptures de ballons à 15h30 Goûter d’anniversaire à 16h30

Et bien sûr l’accès toute la journée à la visite des animaux et aux 7 aires de jeux plaine de jeux d’eau et toboggans aquatiques, trampolines, karts à pédales, penta’bouée, aire des chevaliers….

L’inscription pour participer à cette journée exceptionnelle est fortement conseillée via le site internet ou le qr-code avant le 10 juin.

On a hâte de partager cette journée exceptionnelle avec vous. .

205 Route de Griffon Caubon-Saint-Sauveur 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 23 81

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English : Le Parc du Griffon vous propose une journée exceptionnelle pour fêter ses 10 ans

The Parc du Griffon offers you an exceptional day to celebrate its 10th anniversary

Park opening at 11am Clown show at 2:30pm Balloon sculptures at 3:30pm Birthday snack at 4:30pm.

L’événement Le Parc du Griffon vous propose une journée exceptionnelle pour fêter ses 10 ans Caubon-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Val de Garonne