Le parc en fête 2026 Neuvy-Saint-Sépulchre
vendredi 4 septembre 2026 · Neuvy-Saint-Sépulchre
Informations pratiques
Neuvy-Saint-Sépulchre
Le parc en fête 2026
Parc de la salle des fêtes Neuvy-Saint-Sépulchre Indre
Tarif : 18 – 18 – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-04 18:30:00
fin : 2026-09-04 01:00:00
Date(s) :
2026-09-04
La MJC s’anime.
Pour sa 5ᵉ édition, le Parc en Fête revient le vendredi 4 septembre 2026 dans le parc de la salle des fêtes de Neuvy-Saint-Sépulchre.
Cette année, trois groupes se partagent la scène de 18h30 à 1h du matin
Un P’tit Gars Du Coin chanson française festive, entre rock, reggae, ska et rap.
Sidi Wacho cumbia, hip-hop et cuivres, festif et engagé, de Lille à Valparaíso.
Les Genoux le bal trad de nos voisins du Berry (scottish, valses, bourrées…)
Restauration et buvette sur place toute la soirée.
Pour tout renseignement (teaser, comment venir, où stationner, billetterie et infos pratiques) rendez-vous sur parcenfete.com
Attention places limitées, pensez à la prévente !
En cas de pluie, la fête est maintenue en intérieur. 18 .
Parc de la salle des fêtes Neuvy-Saint-Sépulchre 36230 Indre Centre-Val de Loire
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English :
The MJC comes alive.
L’événement Le parc en fête 2026 Neuvy-Saint-Sépulchre a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Pays de George Sand
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