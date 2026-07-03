Informations pratiques

Neuvy-Saint-Sépulchre

Le parc en fête 2026

Parc de la salle des fêtes Neuvy-Saint-Sépulchre Indre

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-04 18:30:00

fin : 2026-09-04 01:00:00

Date(s) :

2026-09-04

La MJC s’anime.

Pour sa 5ᵉ édition, le Parc en Fête revient le vendredi 4 septembre 2026 dans le parc de la salle des fêtes de Neuvy-Saint-Sépulchre.

Cette année, trois groupes se partagent la scène de 18h30 à 1h du matin

Un P’tit Gars Du Coin chanson française festive, entre rock, reggae, ska et rap.

Sidi Wacho cumbia, hip-hop et cuivres, festif et engagé, de Lille à Valparaíso.

Les Genoux le bal trad de nos voisins du Berry (scottish, valses, bourrées…)

Restauration et buvette sur place toute la soirée.

Pour tout renseignement (teaser, comment venir, où stationner, billetterie et infos pratiques) rendez-vous sur parcenfete.com

Attention places limitées, pensez à la prévente !

En cas de pluie, la fête est maintenue en intérieur. 18 .

Parc de la salle des fêtes Neuvy-Saint-Sépulchre 36230 Indre Centre-Val de Loire

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English :

The MJC comes alive.

L’événement Le parc en fête 2026 Neuvy-Saint-Sépulchre a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Pays de George Sand