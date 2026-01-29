Le Paris de la folie : visite de la Salpêtrière

Vous avez rendez-vous aux portes d’un lieu méconnu et au lourd passé : l’hôpital de la Salpêtrière. À l’origine, un simple arsenal de poudre, mais que Louis XIV transforme en hospice destiné aux femmes pauvres et invalides, puis aux folles, aux sorcières, aux libertines, aux vagabondes ou encore aux criminelles.

Il faudra attendre la Révolution pour que les aliénées soient libérées de leurs chaines. On n’enferme plus les folles, désormais on tente de les guérir. S’ouvre ensuite le 19e siècle, celui de la psychiatrie et des expérimentations (pour le meilleur comme pour le pire…) du Professeur Charcot ou encore de Sigmund Freud entre autres. Nous sommes alors à l’âge d’or de l’hypnotisme et de l’hystérie en France.

Votre promenade vous mènera aux derniers lieux témoins de cette histoire de la folie : chapelle, jardins, anciens logis, bâtiments de la Force, mais aussi vieux cachots et vestiges des « cages aux folles » …

Une visite étonnante et passionnante, qui ne vous laissera certainement pas indifférent !

Votre guide, Guillaume, vous propose de plonger dans le passé trouble de Paris, et vous invite à découvrir une nouvelle facette insolite et tabou de la capitale : l’histoire de la folie à travers les âges.

Le dimanche 08 mars 2026

de 15h00 à 17h00

payant 21€/pers Public adultes.

