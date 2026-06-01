Le Paris de la luxure – visite guidée

Du Palais Royal à la fameuse rue Saint-Denis en passant par les Grands Boulevards, cette balade vous fera voyager à travers les époques, de l’Antiquité jusqu’en 1946, date à laquelle la loi Marthe-Richard impose la fermeture des maisons de tolérance.

Paris, capitale de l’Amour… et du plaisir ! En suivant Laurine dans les rues du 2e arrondissement, vous revivrez l’histoire des célèbres maisons closes et partirez à la rencontre des cocottes parisiennes.

Le dimanche 20 septembre 2026

de 10h30 à 12h15

Le samedi 27 juin 2026

de 14h30 à 16h30

payant

18€/pers

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T17:30:00+02:00

fin : 2026-09-20T15:15:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T14:30:00+02:00_2026-06-27T16:30:00+02:00;2026-09-20T10:30:00+02:00_2026-09-20T12:15:00+02:00



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