Le Paris de la luxure – visite guidée
Le Paris de la luxure – visite guidée samedi 27 juin 2026.
Du Palais Royal à la fameuse rue Saint-Denis en passant par les Grands Boulevards, cette balade vous fera voyager à travers les époques, de l’Antiquité jusqu’en 1946, date à laquelle la loi Marthe-Richard impose la fermeture des maisons de tolérance.
Paris, capitale de l’Amour… et du plaisir ! En suivant Laurine dans les rues du 2e arrondissement, vous revivrez l’histoire des célèbres maisons closes et partirez à la rencontre des cocottes parisiennes.
Le dimanche 20 septembre 2026
de 10h30 à 12h15
Le samedi 27 juin 2026
de 14h30 à 16h30
payant
18€/pers
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T17:30:00+02:00
fin : 2026-09-20T15:15:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T14:30:00+02:00_2026-06-27T16:30:00+02:00;2026-09-20T10:30:00+02:00_2026-09-20T12:15:00+02:00
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