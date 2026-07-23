Le Paris de la Révolution – visite guidée

Informations pratiques

Vous avez rendez-vous au Palais Royal où tout commença. Des Tuileries à la Concorde, nous suivrons le trajet des nombreuses charrettes des futurs guillotinés. En chemin vers l’échafaud de la place de la Révolution, nous saluerons, entre autres, le Docteur Guillotin dans son cabinet, ou encore les têtes pensantes du célèbre Club des Jacobins. Nous ferons un arrêt devant la Salle du Manège où est née l’Assemblée Nationale, sans oublier feu le palais des Tuileries, où le Roi et la Reine furent enfermés avant de prendre la fuite vers Varennes. Votre parcours se terminera sur le lieu où le couperet de la guillotine tomba le 21 janvier 1793, mettant fin aux jours de Louis XVI, et où le peuple s’écria «Vive la liberté ! Vive la nation !».

Revivez un chapitre incontournable de notre Histoire, dont l’influence a largement dépassé les frontières françaises.

« C’est une révolte ? Non, Sire, c’est une Révolution. »

Voici la réponse adressée à la naïve question de Louis XVI au lendemain de la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. Moins de quatre ans plus tard, le 21 janvier 1793, la France n’a plus de roi : Louis XVI est guillotiné place de la Concorde.



Guillaume, votre guide, vous propose un parcours inédit à la rencontre des fantômes de la Révolution française, et vous invite à revivre les dernières heures de la monarchie.

Le dimanche 04 octobre 2026

de 15h00 à 17h15

payant

21€/pers

Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-04T18:00:00+02:00

fin : 2026-10-04T20:15:00+02:00

Date(s) : 2026-10-04T15:00:00+02:00_2026-10-04T17:15:00+02:00



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