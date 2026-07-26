Le Paris de la sorcellerie

Informations pratiques

Au fil de cette visite, remontez aux origines des pratiques magico-religieuses, des premières croyances préhistoriques aux cultes païens de l’Antiquité et du Moyen Âge. Vous découvrirez comment la figure de la sorcière s’est progressivement construite, pourquoi des milliers d’individus furent accusés de pratiques mystiques lors des grandes chasses aux sorcières, et comment cet héritage continue d’influencer notre imaginaire collectif.

De l’île de la Cité au quartier de Beaubourg, partez à la rencontre d’un passé où religion, justice, médecine, superstition et pouvoir se sont mêlés pour façonner l’une des figures les plus fascinantes de notre patrimoine culturel.

Qui étaient réellement les sorcières ? Derrière les légendes et les représentations popularisées par les contes se cache une histoire complexe, à la croisée des croyances, des traditions populaires et des grandes mutations religieuses et sociales.

Le samedi 24 octobre 2026

de 14h30 à 16h15

Le samedi 17 octobre 2026

de 11h00 à 12h45

payant

18€/pers

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-17T14:00:00+02:00

fin : 2026-10-24T19:15:00+02:00

Date(s) : 2026-10-17T11:00:00+02:00_2026-10-17T12:45:00+02:00;2026-10-24T14:30:00+02:00_2026-10-24T16:15:00+02:00



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