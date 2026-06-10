Le Paris des Protestants – visite guidée

A l’occasion du 450eme anniversaire de ce tragique événement, Sylvain vous fera revivre cette page sombre de notre Histoire. En déambulant d’une rive à l’autre, nous appréhenderons ce phénomène religieux et l’intolérance qui suivit son introduction en France, mais aussi les rites et les traditions liés à cette communauté souvent méconnue. Nous évoquerons les grands personnages liés à la Réforme (Bernard Palissy, Ambroise Paré, l’amiral de Coligny…) et les lieux qu’ils fréquentèrent, du quartier Saint-Germain-des-Prés, foyer culturel du protestantisme, au quartier de “ La petite Genève ”, fief des Protestants du temps de Jean Calvin, où la maison qui abrita le premier baptême protestant est encore bien visible. Nous évoquerons les premiers martyrs du protestantisme que furent les imprimeurs accusés d’imprimer et d’éditer des livres entachés d’hérésie. Notre périple nous conduira jusqu’à l’église Saint-Germain-l’Auxerrois, où les cloches donnèrent le signal du massacre, en passant par le Louvre où nous ferons revivre Henri IV, la reine Margot et les autres protagonistes, pour finir sur le temple de l’Oratoire.

Dans la nuit du 23 au 24 août 1572, 3000 Protestants sont assassinés dans les rues de Paris par les hommes du roi. C’est le massacre de la Saint-Barthélemy, l’un des épisodes les plus connus et sanglants des guerres de religion.

Le dimanche 30 août 2026

de 14h30 à 17h30

payant

18€/pers

Public adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-30T17:30:00+02:00

fin : 2026-08-30T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-30T14:30:00+02:00_2026-08-30T17:30:00+02:00



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