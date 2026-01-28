Nous vous convions à une promenade à la fois historique et littéraire. Parfois, Dumas nous donne des indications précises pour identifier le lieu, parfois il égare le lecteur dans des itinéraires impossibles à suivre sur le terrain. Méconnaissance du Paris ancien ou volonté délibérée ? C’est ce que nous essaierons de déterminer. Nous situerons l’hôtel de M. de Tréville, où le jeune D’Artagnan débarqua de sa Gascogne natale un beau matin d’avril 1625. Nous devinerons où se situaient l’échoppe du Sieur Bonacieux et la chambre de d’Artagnan, celle de Porthos et le logis séminaristique d’Aramis. Sans manquer les lieux où se succédaient les duels où l’on croisait le fer pour l’honneur du Roi.

Ce jour-là, soyons « Un pour tous et tous pour un ! »

Les Trois Mousquetaires défrayent la chronique ces dernières semaines ! C’est l’occasion de se replonger, le temps d’une balade, dans ce beau roman dont Alexandre Dumas a situé l’action des premiers chapitres dans notre 6e arrondissement actuel, qu’il connaissait bien.

Le dimanche 15 mars 2026

de 14h30 à 17h00

payant

18€/pers

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-15T15:30:00+01:00

fin : 2026-03-15T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-15T14:30:00+02:00_2026-03-15T17:00:00+02:00



https://www.sous-les-paves.com/produit/le-paris-des-trois-mousquetaires/ contact@sous-les-paves.com https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

