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Le patrimoine, c’est quoi pour vous ?, Musée Savoisien, Chambéry

samedi 19 septembre 2026 · Musée Savoisien · Chambéry

Le patrimoine, c’est quoi pour vous ?, Musée Savoisien, Chambéry

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée Savoisien
Adresse
Place de la Métropole, 73000 Chambéry, France
Ville
73000 Chambéry
Département
Savoie
Tarif
Dans la limite des places disponibles

Le patrimoine, c’est quoi pour vous ? 19 et 20 septembre Musée Savoisien Savoie

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez en discuter lors d’un atelier participatif avec les médiatrices du musée !
Choisissez, dessinez ou nommez un objet qu’il vous semble important de préserver et placez-le sur le fil du temps. À travers cet atelier, les médiatrices du musée vous proposent un débat autour de la notion de patrimoine : à partir de quand un objet est-il du patrimoine ? Faut-il tout conserver, ou seulement ce qui est en danger ? D’ailleurs, quels périls menacent le patrimoine ?
Atelier animé en continu par les médiatrices, dans le cloître du musée.

Musée Savoisien Place de la Métropole, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33456424343 http://www.musee-savoisien.fr https://www.facebook.com/MuseeSavoisienOfficiel Ancien couvent franciscain fondé au XIIIe siècle, devenu palais épiscopal en 1779. Le cloître du XVIIe siècle jouxte la cathédrale. Accès en train, vélo, à pied, en voiture. Parkings à proximité.
Venez en discuter lors d’un atelier participatif avec les médiatrices du musée !

© Département de la Savoie

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