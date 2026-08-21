Le patrimoine, c’est quoi pour vous ?, Musée Savoisien, Chambéry

Informations pratiques

Le patrimoine, c’est quoi pour vous ? 19 et 20 septembre Musée Savoisien Savoie

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez en discuter lors d’un atelier participatif avec les médiatrices du musée !

Choisissez, dessinez ou nommez un objet qu’il vous semble important de préserver et placez-le sur le fil du temps. À travers cet atelier, les médiatrices du musée vous proposent un débat autour de la notion de patrimoine : à partir de quand un objet est-il du patrimoine ? Faut-il tout conserver, ou seulement ce qui est en danger ? D’ailleurs, quels périls menacent le patrimoine ?

Atelier animé en continu par les médiatrices, dans le cloître du musée.

Musée Savoisien Place de la Métropole, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33456424343 http://www.musee-savoisien.fr https://www.facebook.com/MuseeSavoisienOfficiel Ancien couvent franciscain fondé au XIIIe siècle, devenu palais épiscopal en 1779. Le cloître du XVIIe siècle jouxte la cathédrale. Accès en train, vélo, à pied, en voiture. Parkings à proximité.

Venez en discuter lors d’un atelier participatif avec les médiatrices du musée !

© Département de la Savoie