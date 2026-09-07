Le patrimoine de nos rues, Médiathèque L’ivre d’image, Chignat

Informations pratiques

Le patrimoine de nos rues 18 et 19 septembre Médiathèque L’ivre d’image Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Dans le cadre du bicentenaire de la photographie, les clubs photos de Vertaizon, Lempdes et Lezoux proposent une exposition du patrimoine de nos rues à la médiathèque L’ivre d’image de Vertaizon.

Médiathèque L’ivre d’image 5, rue du commerce, 63910 Vertaizon Chignat 63910 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Dans le cadre du bicentenaire de la photographie, les clubs photos de Vertaizon, Lempdes et Lezoux proposent une exposition du patrimoine de nos rues à la médiathèque L’ivre d’image de Vertaizon.

©Lili