Le patrimoine de nos rues, Médiathèque L’ivre d’image, Chignat
vendredi 18 septembre 2026 · Médiathèque L'ivre d'image · Chignat
Informations pratiques
Le patrimoine de nos rues 18 et 19 septembre Médiathèque L’ivre d’image Puy-de-Dôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Dans le cadre du bicentenaire de la photographie, les clubs photos de Vertaizon, Lempdes et Lezoux proposent une exposition du patrimoine de nos rues à la médiathèque L’ivre d’image de Vertaizon.
Médiathèque L’ivre d’image 5, rue du commerce, 63910 Vertaizon Chignat 63910 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Dans le cadre du bicentenaire de la photographie, les clubs photos de Vertaizon, Lempdes et Lezoux proposent une exposition du patrimoine de nos rues à la médiathèque L’ivre d’image de Vertaizon.
©Lili