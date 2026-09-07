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Le patrimoine de nos rues, Médiathèque L’ivre d’image, Chignat

vendredi 18 septembre 2026 · Médiathèque L'ivre d'image · Chignat

Le patrimoine de nos rues, Médiathèque L’ivre d’image, Chignat

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque L'ivre d'image
Adresse
5, rue du commerce, 63910 Vertaizon
Ville
63910 Chignat
Département
Puy-de-Dôme

Le patrimoine de nos rues 18 et 19 septembre Médiathèque L’ivre d’image Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Dans le cadre du bicentenaire de la photographie, les clubs photos de Vertaizon, Lempdes et Lezoux proposent une exposition du patrimoine de nos rues à la médiathèque L’ivre d’image de Vertaizon.

Médiathèque L’ivre d’image 5, rue du commerce, 63910 Vertaizon Chignat 63910 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Dans le cadre du bicentenaire de la photographie, les clubs photos de Vertaizon, Lempdes et Lezoux proposent une exposition du patrimoine de nos rues à la médiathèque L’ivre d’image de Vertaizon.

©Lili