Le patrimoine papier, une mémoire fragile, Maison du Patrimoine, Saint-Nabord

Informations pratiques

Le patrimoine papier, une mémoire fragile 19 et 20 septembre Maison du Patrimoine Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Livres, registres, lettres, journaux, affiches, photographies, diplômes ou encore cahiers… Les documents sur support papier constituent une part essentielle de notre mémoire collective. Cette exposition met en lumière la richesse de ce patrimoine, tout en rappelant sa grande fragilité face à l’usure du temps, aux conditions de conservation ou aux manipulations. Un parcours qui invite à mieux comprendre l’importance de préserver ces précieux témoins de notre histoire pour les transmettre aux générations futures.

Maison du Patrimoine 16 Rue du Centre, 88200 Saint-Nabord Saint-Nabord 88200 Vosges Grand Est La maison du patrimoine est installée dans l’ancien presbytère, au centre du village, depuis 2006.

Dans cette bâtisse du XVIIIème siècle, ont été aménagées différentes pièces « à l’ancienne » par l’association Histoire et Patrimoine de Saint-Nabord.

La plupart des meubles, objets, ustensiles, linges, vêtements, accessoires, outillages, machines, maquettes sont des dons faits à l’association.

Livres, registres, lettres, journaux, affiches, photographies, diplômes ou encore cahiers… Les documents sur support papier constituent une part essentielle de notre mémoire collective. Cette met en…

©Maison du Patrimoine de Saint-Nabord