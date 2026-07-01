Le patrimoine Vivant végétal : Visite libre du Parc Botanique « Reflets de Jardin », Reflets de Jardin, Penin

Informations pratiques

Le patrimoine Vivant végétal : Visite libre du Parc Botanique « Reflets de Jardin » 18 – 20 septembre Reflets de Jardin Pas-de-Calais

10€ visite. Gratuit – 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Parc bontanique d’inspiration anglaise de 5000m2 composée de 2000 variétés végétales différentes.

Un plaisir pour les amoureux des plantes et les passionnés de botanique.

Reflets de Jardin 6 rue Saint Roch 62127 Penin Penin 62127 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Parc bontanique d’inspiration anglaise de 5000m2 composée de 2000 variétés végétales différentes.

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