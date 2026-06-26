Le Pau Golf Club RDV à l’accueil du Pau Golf Club Billère mercredi 26 août 2026.

Billère

Le Pau Golf Club

RDV à l’accueil du Pau Golf Club 24 Rue du Golf Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 17:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Avec les Pyrénées en toile de fond, le plus ancien golf d’Europe continentale vous accueille dans un cadre d’exception. Fondé en 1856, le Pau Golf Club mêle patrimoine, tradition britannique et art de vivre pour une découverte élégante et dépaysante. .

RDV à l’accueil du Pau Golf Club 24 Rue du Golf Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

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English : Le Pau Golf Club

L’événement Le Pau Golf Club Billère a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pau