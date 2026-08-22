Le pays de rien, compagnie La Calembredaine salle polyvalente Saint-Pardoux-Morterolles
samedi 10 octobre 2026 · salle polyvalente · Saint-Pardoux-Morterolles
Informations pratiques
Saint-Pardoux-Morterolles
Le pays de rien, compagnie La Calembredaine
salle polyvalente 5 Rue de la Fontaine Saint-Pardoux-Morterolles Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 18:00:00
fin : 2026-10-10 20:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Pièce de théâtre suivi d’un bord de scène. .
salle polyvalente 5 Rue de la Fontaine Saint-Pardoux-Morterolles 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 97 61 60 comjolu@yahoo.fr
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English : Le pays de rien, compagnie La Calembredaine
L’événement Le pays de rien, compagnie La Calembredaine Saint-Pardoux-Morterolles a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Creuse Sud Ouest