Le pays de rien, compagnie La Calembredaine salle polyvalente Saint-Pardoux-Morterolles

Informations pratiques

Saint-Pardoux-Morterolles

Le pays de rien, compagnie La Calembredaine

salle polyvalente 5 Rue de la Fontaine Saint-Pardoux-Morterolles Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 18:00:00

fin : 2026-10-10 20:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Pièce de théâtre suivi d’un bord de scène. .

salle polyvalente 5 Rue de la Fontaine Saint-Pardoux-Morterolles 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 97 61 60 comjolu@yahoo.fr

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English : Le pays de rien, compagnie La Calembredaine

L’événement Le pays de rien, compagnie La Calembredaine Saint-Pardoux-Morterolles a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Creuse Sud Ouest