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AGENDA · Saint-Pardoux-Morterolles

Le pays de rien, compagnie La Calembredaine salle polyvalente Saint-Pardoux-Morterolles

samedi 10 octobre 2026 · salle polyvalente · Saint-Pardoux-Morterolles

Le pays de rien, compagnie La Calembredaine salle polyvalente Saint-Pardoux-Morterolles

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
salle polyvalente
Adresse
5 Rue de la Fontaine
Ville
23400 Saint-Pardoux-Morterolles
Département
Creuse
Tarif

Saint-Pardoux-Morterolles

Le pays de rien, compagnie La Calembredaine

salle polyvalente 5 Rue de la Fontaine Saint-Pardoux-Morterolles Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 18:00:00
fin : 2026-10-10 20:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Pièce de théâtre suivi d’un bord de scène.   .

salle polyvalente 5 Rue de la Fontaine Saint-Pardoux-Morterolles 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 97 61 60  comjolu@yahoo.fr

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English : Le pays de rien, compagnie La Calembredaine

L’événement Le pays de rien, compagnie La Calembredaine Saint-Pardoux-Morterolles a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Creuse Sud Ouest