Le Père Gare du Midi Biarritz

Biarritz

Le Père

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-16 20:30:00

fin : 2027-04-16

Date(s) :

2027-04-16

André n’est plus tout jeune et présente les premiers signes d’une dégénérescence mentale. C’est ce qui pousse Anne, sa fille, à lui proposer de s’installer dans le grand appartement qu’elle occupe avec son mari. Elle croit ainsi pouvoir aider ce père qu’elle a tant aimé et qui la fait toujours rire. Mais les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu celui qui pose ses valises chez elle se révèle être un personnage étonnant, haut en couleur, et pas du tout décidé à renoncer à son indépendance… À la fois colérique et désemparé, il perd peu à peu la raison et retombe en enfance sous le regard embué de sa fille. On n’accepte pas si facilement de devenir, un jour, l’enfant de nos enfants.

Une pièce bouleversante ! Un immense moment de théâtre. .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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English : Le Père

L’événement Le Père Biarritz a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Biarritz