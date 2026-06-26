Le Père Gare du Midi Biarritz
Le Père Gare du Midi Biarritz vendredi 16 avril 2027.
Biarritz
Le Père
Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-16 20:30:00
fin : 2027-04-16
Date(s) :
2027-04-16
André n’est plus tout jeune et présente les premiers signes d’une dégénérescence mentale. C’est ce qui pousse Anne, sa fille, à lui proposer de s’installer dans le grand appartement qu’elle occupe avec son mari. Elle croit ainsi pouvoir aider ce père qu’elle a tant aimé et qui la fait toujours rire. Mais les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu celui qui pose ses valises chez elle se révèle être un personnage étonnant, haut en couleur, et pas du tout décidé à renoncer à son indépendance… À la fois colérique et désemparé, il perd peu à peu la raison et retombe en enfance sous le regard embué de sa fille. On n’accepte pas si facilement de devenir, un jour, l’enfant de nos enfants.
Une pièce bouleversante ! Un immense moment de théâtre. .
Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66
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English : Le Père
L’événement Le Père Biarritz a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Biarritz
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