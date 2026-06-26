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Le Père Gare du Midi Biarritz

Le Père Gare du Midi Biarritz

Le Père Gare du Midi Biarritz vendredi 16 avril 2027.

Lieu
Gare du Midi
Adresse
23 Avenue du Maréchal Foch
Ville
64200 Biarritz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
vendredi 16 avril 2027
Fin
vendredi 16 avril 2027
Heure de début
20:30:00
Tarif

Biarritz

Le Père

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-16 20:30:00
fin : 2027-04-16

Date(s) :
2027-04-16

André n’est plus tout jeune et présente les premiers signes d’une dégénérescence mentale. C’est ce qui pousse Anne, sa fille, à lui proposer de s’installer dans le grand appartement qu’elle occupe avec son mari. Elle croit ainsi pouvoir aider ce père qu’elle a tant aimé et qui la fait toujours rire. Mais les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu celui qui pose ses valises chez elle se révèle être un personnage étonnant, haut en couleur, et pas du tout décidé à renoncer à son indépendance… À la fois colérique et désemparé, il perd peu à peu la raison et retombe en enfance sous le regard embué de sa fille. On n’accepte pas si facilement de devenir, un jour, l’enfant de nos enfants.

Une pièce bouleversante ! Un immense moment de théâtre.   .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66 

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English : Le Père

L’événement Le Père Biarritz a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Biarritz

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