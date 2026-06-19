Le petit cirque des Grandes Oreilles Mauléon-Licharre
Le petit cirque des Grandes Oreilles Mauléon-Licharre mardi 23 juin 2026.
Mauléon-Licharre
Le petit cirque des Grandes Oreilles
Médiathèque Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 14:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-23
Vous êtes invités à la médiathèque de Mauléon.
Durant toute la semaine, une troupe d’artistes en itinérance à pied posera ses histoires à la médiathèque et dans le square. La compagnie composée d’une conteuse, d’une clown et de Roméo et Timoun, leurs amis à grandes oreilles vous invite à prendre le temps d’une parenthèse de douceur et d’émotions. A l’intérieur du zome, véritable cocon, un cabinet de curiosités fait de bric et de broc, vous attend pour susciter l’imaginaire, s’offrir un temps de détente, d’écoute sonore ou de lecture. .
Médiathèque Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 78 88
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English : Le petit cirque des Grandes Oreilles
L’événement Le petit cirque des Grandes Oreilles Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Pays Basque
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