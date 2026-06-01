Mauléon-Licharre

Saison culturelle l’Odyssée

Fronton de la Haute-ville Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Le service culturel de la mairie de Mauléon vous invite à la Haute-Ville.

La compagnie Bravache (Bordeaux) a choisi de reprendre ce texte d’Homère connu du grand public afin de pouvoir jouer sur des références communes à tous et à toutes et de les détourner. Nous retrouverons ainsi Ulysse qui, après avoir fait tomber la cité de Troie grâce à son très habile stratagème, prend le bateau pour rentrer chez lui. Mais ce voyage va prendre une tournure inattendue, le projetant avec son équipage dans une suite d’improbables péripéties. Théâtre ludique et désacralisé pour tout public dès 8 ans. Buvette et petite restauration sur place. Repli assuré sous la halle en cas de pluie. .

Fronton de la Haute-ville Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

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English : Saison culturelle l’Odyssée

L’événement Saison culturelle l’Odyssée Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Pays Basque