Le Petit Festival #17 POP ! Alba di Festa Salle municipale Plougasnou
Le Petit Festival #17 POP ! Alba di Festa Salle municipale Plougasnou dimanche 5 juillet 2026.
Plougasnou
Le Petit Festival #17 POP ! Alba di Festa
Salle municipale 37 Rue de Primel Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 18:00:00
fin : 2026-07-05 19:15:00
Date(s) :
2026-07-05
Concert proposé dans le cadre de la 17è édition du Petit Festival de Son ar Mein.
La Capriola, c’est une rencontre musicale et amicale à Lyon (Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse), autour d’un même enthousiasme pour la musique de la Renaissance et pour l’un de ses instruments phare, le violon.
Le XVIIe siècle, comme les siècles suivants, feront foi du formidable essor du violon qui restera, jusqu’à aujourd’hui, l’un des instruments privilégiés du monde musical. Même si l’instrument prédominant de cette famille reste aujourd’hui le violino canto (le plus aigu à la Renaissance), le violino alto et basso ont subsisté, aujourd’hui communément nommés alto et violoncelle.
De l’imposant violino basso au violino canto en passant par l’alto et le tenore, l’ensemble se prête à renouer avec la tradition musicale des bandes de violons au XVIe siècle. Création 2026 en coproduction avec l’Abbaye aux Dames.
Manon Papasergio, Charlotte Gerbitz, Martin Billé, Camille Fritsc, Dorine Lepeltier-Kovacs .
Salle municipale 37 Rue de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 7 85 12 40 80
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English : Le Petit Festival #17 POP ! Alba di Festa
L’événement Le Petit Festival #17 POP ! Alba di Festa Plougasnou a été mis à jour le 2026-05-11 par OT BAIE DE MORLAIX
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