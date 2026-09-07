Le petit Lourdes breton, Chemin de croix de Callac, Callac

Informations pratiques

Le petit Lourdes breton 19 et 20 septembre Chemin de croix de Callac Morbihan

parking proche du site

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir le site du petit Lourdes breton : le chemin de croix, la grotte, la chapelle, un site qui respire la sérénité

Proche du site, levez les yeux et vous decouvrirez une fontaine du 16e siècle.

Chemin de croix de Callac Callac 56420 Plumelec Callac 56420 Morbihan Bretagne https://www.youtube.com/watch?v=0kAvuHCIxpE

Venez découvrir le site du petit Lourdes breton

©association les amis du chemin de croix