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Le petit Lourdes breton, Chemin de croix de Callac, Callac

samedi 19 septembre 2026 · Chemin de croix de Callac · Callac

Le petit Lourdes breton, Chemin de croix de Callac, Callac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chemin de croix de Callac
Adresse
Callac 56420 Plumelec
Ville
56420 Callac
Département
Morbihan
Tarif
parking proche du site

Le petit Lourdes breton 19 et 20 septembre Chemin de croix de Callac Morbihan

parking proche du site

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir le site du petit Lourdes breton : le chemin de croix, la grotte, la chapelle, un site qui respire la sérénité
Proche du site, levez les yeux et vous decouvrirez une fontaine du 16e siècle.

Chemin de croix de Callac Callac 56420 Plumelec Callac 56420 Morbihan Bretagne https://www.youtube.com/watch?v=0kAvuHCIxpE
Venez découvrir le site du petit Lourdes breton

©association les amis du chemin de croix

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