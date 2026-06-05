Le Petit marché de Barnabé Place de La Fontaine Verneuil-en-Bourbonnais mercredi 15 juillet 2026.

Verneuil-en-Bourbonnais

Le Petit marché de Barnabé

Place de La Fontaine Cœur de village Verneuil-en-Bourbonnais Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-05

Découvrez les produits du terroir charcuteries, fromages, fruits, légumes, pains, pâtisseries, vins de Saint-Pourçain et bières artisanales. Rencontrez les producteurs locaux et pique-niquez sur place. Pensez à apporter verre et couverts.

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Place de La Fontaine Cœur de village Verneuil-en-Bourbonnais 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 42 16 mairie-verneuil-en-bourbonnais@wanadoo.fr

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English :

Discover local produce: charcuterie, cheeses, fruit, vegetables, breads, pastries, Saint-Pourçain wines and craft beers. Meet local producers and picnic on site. Bring your own glass and cutlery.

L’événement Le Petit marché de Barnabé Verneuil-en-Bourbonnais a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Val de Sioule