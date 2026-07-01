Visite guidée Verneuil la Bourbonnaise Rendez-vous La Maison du Tourisme Verneuil-en-Bourbonnais
vendredi 17 juillet 2026 · Rendez-vous La Maison du Tourisme · Verneuil-en-Bourbonnais
Informations pratiques
Verneuil-en-Bourbonnais
Visite guidée Verneuil la Bourbonnaise
Rendez-vous La Maison du Tourisme Place de la Fontaine Verneuil-en-Bourbonnais Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-08-28 19:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Cassandre vous propose de découvrir l’histoire de Verneuil qui fut une ancienne châtellenie ainsi que ses curiosités la Porte de la ville médiévale, la Maison à colombages, la Chapelle Notre-Dame sur l’Eau, la Collégiale St-Pierre et le Géant endormi.
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Rendez-vous La Maison du Tourisme Place de la Fontaine Verneuil-en-Bourbonnais 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73 accueil@vdstourisme.com
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English :
Cassandre invites you to discover the history of Verneuil, which was once a castle town, as well as its points of interest: the medieval city gate, the half-timbered house, the Notre-Dame-sur-l’Eau Chapel, the St. Pierre Collegiate Church, and the Sleeping Giant.
L’événement Visite guidée Verneuil la Bourbonnaise Verneuil-en-Bourbonnais a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Val de Sioule