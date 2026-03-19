Le petit marché de Blandouet Halle de Blandouet Saint-Pierre-sur-Erve

Le petit marché de Blandouet

Halle de Blandouet Bourg Saint-Pierre-sur-Erve Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 17:00:00

fin : 2026-04-24 21:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Le petit marché revient à Blandouet avec les créations et produits du coin. Et puisque les beaux jours ne sont pas loin, nous fêterons aussi l’ouverture de la guinguette pour toute la saison.

Alors venez flâner, goûter, manger, papoter, trinquer et remplir votre panier tout cela accompagné par la joyeuse et festive musique du P’tit Cri ! formation réduite du steel band d’Evron.

Animation gratuite organisée par l’association Tous au coin de la rue . .

Halle de Blandouet Bourg Saint-Pierre-sur-Erve 53270 Mayenne Pays de la Loire tousaucoindelarue@gmail.com

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English :

L’événement Le petit marché de Blandouet Saint-Pierre-sur-Erve a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons