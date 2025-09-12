Le Petit Marché de Madine – les 13 et 20 septembre, Le Petit Marché de Madine, Heudicourt-sous-les-Côtes (55), Heudicourt-sous-les-Côtes

Informations pratiques

Le Petit Marché de Madine – les 13 et 20 septembre 13 et 20 septembre Le Petit Marché de Madine, Heudicourt-sous-les-Côtes (55) Meuse

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T09:00:00+02:00 – 2026-09-13T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Le Lac de Madine, en partenariat avec les Chambres d’agriculture de Meuse et de Meurthe-et-Moselle, organisent « Le Petit Marché de Madine » un marché de producteurs qui se tiendra au niveau du camping du Lac de Madine, situé du côté d’Heudicourt, de 9h à 13h, tous les dimanches de juillet et août mais aussi le 3 mai, le 7 juin et les 13 et 20 septembre.

Un grand choix de produits à acquérir

Divers producteurs des départements de Meuse et de Meurthe-et-Moselle seront présents pour vous proposer une large gamme de produits :

Fruits et légumes

Produits laitiers

Oeufs

Miels

Boissons

Produits secs

Cosmétiques et huiles essentielles

…

Si vous êtes de passage au Lac de Madine, profitez-en pour allez y faire un tour, l’entrée est libre et gratuite.

Liste de producteurs à retrouver prochainement sur le site internet du Lac de Madine ou sur leur page Facebook.

Le Petit Marché de Madine, Heudicourt-sous-les-Côtes (55) camping heudicourt Heudicourt-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est [{« link »: « https://lacmadine.com/sorganiser/agenda-et-actualites/le-petit-marche-de-madine/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/lacmadine »}]

Organisé par le Lac de Madine, en partenariat avec les Chambres d’agriculture de Meuse et de Meurthe-et-Moselle. Marché de producteurs Marché Madine

Lac de Madine