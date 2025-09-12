Le Petit Marché de Madine – les 13 et 20 septembre, Le Petit Marché de Madine, Heudicourt-sous-les-Côtes (55), Heudicourt-sous-les-Côtes
dimanche 13 septembre 2026 · Le Petit Marché de Madine, Heudicourt-sous-les-Côtes (55) · Heudicourt-sous-les-Côtes
Informations pratiques
Le Petit Marché de Madine – les 13 et 20 septembre 13 et 20 septembre Le Petit Marché de Madine, Heudicourt-sous-les-Côtes (55) Meuse
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T09:00:00+02:00 – 2026-09-13T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
Le Lac de Madine, en partenariat avec les Chambres d’agriculture de Meuse et de Meurthe-et-Moselle, organisent « Le Petit Marché de Madine » un marché de producteurs qui se tiendra au niveau du camping du Lac de Madine, situé du côté d’Heudicourt, de 9h à 13h, tous les dimanches de juillet et août mais aussi le 3 mai, le 7 juin et les 13 et 20 septembre.
Un grand choix de produits à acquérir
Divers producteurs des départements de Meuse et de Meurthe-et-Moselle seront présents pour vous proposer une large gamme de produits :
- Fruits et légumes
- Produits laitiers
- Oeufs
- Miels
- Boissons
- Produits secs
- Cosmétiques et huiles essentielles
- …
Si vous êtes de passage au Lac de Madine, profitez-en pour allez y faire un tour, l’entrée est libre et gratuite.
Liste de producteurs à retrouver prochainement sur le site internet du Lac de Madine ou sur leur page Facebook.
Le Petit Marché de Madine, Heudicourt-sous-les-Côtes (55) camping heudicourt Heudicourt-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est [{« link »: « https://lacmadine.com/sorganiser/agenda-et-actualites/le-petit-marche-de-madine/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/lacmadine »}]
Organisé par le Lac de Madine, en partenariat avec les Chambres d’agriculture de Meuse et de Meurthe-et-Moselle. Marché de producteurs Marché Madine
Lac de Madine
À voir aussi à Heudicourt-sous-les-Côtes (Meuse)
- Festival de la tente de toit Heudicourt-sous-les-Côtes 11 septembre 2026