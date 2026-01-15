Le petit peuple du marais Espace Naturel Sensible du Marais de Montceaux-l’Etoile Montceaux-l’Étoile

Le petit peuple du marais

Le Département de Saône-et-Loire vous invite à une balade de 3 heures pour explorer la biodiversité du marais de Montceaux-l’Étoile. Ce site, classé Espace Naturel Sensible, abrite une faune et une flore remarquables papillons, libellules, oiseaux et amphibiens y trouvent refuge.

Cette visite est une occasion unique pour rencontrer le petit peuple du marais , observer ces espèces dans leur milieu naturel et comprendre leur rôle écologique. Vous découvrirez également les prairies humides et les mares qui complètent ce paysage riche et varié.

Les marais, mares et prairies humides sont des écosystèmes d’une grande richesse, mais aussi fragiles. Ils abritent une biodiversité unique, souvent méconnue, qui joue un rôle clé dans l’équilibre de notre environnement. Pourtant, ces milieux sont menacés par le changement climatique, la pollution et certaines activités humaines.

En participant à cette balade, vous découvrirez ces espèces qui peuplent nos zones humides, les enjeux de préservation de ces milieux et les actions mises en place pour les protéger. Visite adaptée PMR. Réservation obligatoire. .

