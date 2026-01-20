Les petits Dragons des zones humides Espace Naturel Sensible du Marais de Montceaux-l’Etoile Montceaux-l’Étoile

Les petits Dragons des zones humides

Espace Naturel Sensible du Marais de Montceaux-l'Etoile

Le Département de Saône-et-Loire, vous invite à une balade de 3 heures dans l’Espace Naturel Sensible (ENS) du marais de Montceaux l’Étoile, pour partir à la rencontre des libellules, ces insectes fascinants nommés Dragonfly en anglais (dragon-mouche).

Les libellules, prédateurs redoutables au vol d’une précision chirurgicale, sont de véritables indicateurs de la qualité des milieux aquatiques. Leur présence témoigne de la richesse écologique des marais, des mares et autres zones humides. Cette après-midi sera l’occasion d’apprendre à les observer, les reconnaître et comprendre leur rôle dans l’écosystème.

Les zones humides, comme le marais de Montceaux l’Étoile, sont des milieux fragiles mais essentiels pour la biodiversité. Elles abritent une faune et une flore uniques, dont les libellules, qui jouent un rôle clé dans la chaîne alimentaire . Pourtant, ces milieux sont menacés par le changement climatique, la pollution et la disparition des habitats naturels.

En participant à cette balade, vous découvrirez

– Les différentes espèces de libellules présentes sur le site.

– Leur cycle de vie, de la larve aquatique à l’insecte volant.

– Leur rôle écologique et leur place dans l’écosystème.

– Les menaces qui pèsent sur ces insectes et les actions pour les protéger.

