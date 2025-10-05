Le Petit Théâtre de Marigny Monts-sur-Guesnes
Le Petit Théâtre de Marigny Monts-sur-Guesnes samedi 21 février 2026.
Le Petit Théâtre de Marigny
Théâtre de la Montjoie Monts-sur-Guesnes Vienne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Grande soirée théâtre avec le Petit Théâtre de Marigny puisque deux
pièces sont au programme Pour plaire aux femmes suivi de Meurtre à la
guinguette . Une soirée donc sous le signe du rire à la Montjoie avec une troupe qui a fait son retour l’année dernière dans notre salle !
La compagnie de Neuville-de-Poitou est de retour à la Montjoie pour notre plus grand plaisir ! .
Théâtre de la Montjoie Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 37 46 29
