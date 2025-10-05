Le Petit Théâtre de Marigny Monts-sur-Guesnes

Le Petit Théâtre de Marigny

Théâtre de la Montjoie Monts-sur-Guesnes Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Grande soirée théâtre avec le Petit Théâtre de Marigny puisque deux

pièces sont au programme Pour plaire aux femmes suivi de Meurtre à la

guinguette . Une soirée donc sous le signe du rire à la Montjoie avec une troupe qui a fait son retour l’année dernière dans notre salle !

La compagnie de Neuville-de-Poitou est de retour à la Montjoie pour notre plus grand plaisir ! .

Théâtre de la Montjoie Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 37 46 29

2025-09-24