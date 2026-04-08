Le petit univers naturel du marais à Val-du-Mignon Val-du-Mignon
Le petit univers naturel du marais à Val-du-Mignon Val-du-Mignon samedi 2 mai 2026.
Val-du-Mignon
Le petit univers naturel du marais à Val-du-Mignon
Place Pierre Rousseau Val-du-Mignon Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:00:00
fin : 2026-05-02 16:30:00
Date(s) :
2026-05-02
Venez découvrir le paysage bocager et son intérêt pour la biodiversité au cours d’une balade en compagnie de Deux-Sèvres Nature environnement. .
Place Pierre Rousseau Val-du-Mignon 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 04 85 16 secretariat@mairie-valdumignon.fr
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English : Le petit univers naturel du marais à Val-du-Mignon
L’événement Le petit univers naturel du marais à Val-du-Mignon Val-du-Mignon a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT 79