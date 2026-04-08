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Le petit univers naturel du marais à Val-du-Mignon Val-du-Mignon

Le petit univers naturel du marais à Val-du-Mignon Val-du-Mignon

Le petit univers naturel du marais à Val-du-Mignon Val-du-Mignon samedi 2 mai 2026.

Adresse : Place Pierre Rousseau

Ville : 79210 Val-du-Mignon

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Val-du-Mignon

Le petit univers naturel du marais à Val-du-Mignon

Place Pierre Rousseau Val-du-Mignon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:00:00
fin : 2026-05-02 16:30:00

Date(s) :
2026-05-02

Venez découvrir le paysage bocager et son intérêt pour la biodiversité au cours d’une balade en compagnie de Deux-Sèvres Nature environnement.   .

Place Pierre Rousseau Val-du-Mignon 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 04 85 16  secretariat@mairie-valdumignon.fr

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English : Le petit univers naturel du marais à Val-du-Mignon

L’événement Le petit univers naturel du marais à Val-du-Mignon Val-du-Mignon a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT 79

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