Val-du-Mignon

Le petit univers naturel du marais à Val-du-Mignon

Place Pierre Rousseau Val-du-Mignon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-05-02 16:30:00

Date(s) :

2026-05-02

Venez découvrir le paysage bocager et son intérêt pour la biodiversité au cours d’une balade en compagnie de Deux-Sèvres Nature environnement. .

Place Pierre Rousseau Val-du-Mignon 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 04 85 16 secretariat@mairie-valdumignon.fr

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English : Le petit univers naturel du marais à Val-du-Mignon

L’événement Le petit univers naturel du marais à Val-du-Mignon Val-du-Mignon a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT 79