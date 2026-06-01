Le phénomène des saisons Route du Radôme Pleumeur-Bodou dimanche 21 juin 2026.

Pleumeur-Bodou

Le phénomène des saisons

Route du Radôme Planétarium de Bretagne Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Du froid hivernal à la chaleur de l’été, pourquoi y-a-t-il des saisons ? Observons ce qui se passe durant une année sur Terre et dans l’espace pour bien comprendre ce phénomène. Séance spéciale Solstice .

Route du Radôme Planétarium de Bretagne Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement Le phénomène des saisons Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-06-11 par SITARMOR