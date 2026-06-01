Les astres et les marées Solstice et équinoxe Pleumeur-Bodou dimanche 21 juin 2026.

Pleumeur-Bodou

Les astres et les marées Solstice et équinoxe

Planétarium de Bretagne Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Quelles sont les causes du phénomène mystérieux bien que familier des marées ? La Lune, le Soleil ou les deux ?

Dans ce spectacle, nos médiateurs et médiatrices scientifiques éclaireront chaque point de ce phénomène des marées.

Dès 12 ans.

Ouverture des portes 30 minutes avant la 1ère séance

il est conseillé d’arriver 20 minutes avant le début.

Durée moyenne de projection 45 à 50 minutes.

Il est impossible de rentrer en cours de séance.

Les enfants de moins de 15 ans doivent venir accompagnés. .

Planétarium de Bretagne Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 80 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les astres et les marées Solstice et équinoxe Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose