Le pianO du lac Jangada concert flottant

Etang des Arguillonnières

Lieu-dit La Moucherie Neuvy-le-Roi Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 20:00:00

fin : 2026-06-28 21:15:00

Date(s) :

2026-06-28

5 .

Etang des Arguillonnières

Lieu-dit La Moucherie Neuvy-le-Roi 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 62 75 80 94 contact@polpoproductions.com

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English :

L’événement Le pianO du lac Jangada concert flottant Neuvy-le-Roi a été mis à jour le 2026-03-13 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan