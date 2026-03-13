Le pianO du lac Jangada concert flottant Neuvy-le-Roi
Le pianO du lac Jangada concert flottant Neuvy-le-Roi dimanche 28 juin 2026.
Le pianO du lac Jangada concert flottant
Etang des Arguillonnières
Lieu-dit La Moucherie Neuvy-le-Roi Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 20 EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 20:00:00
fin : 2026-06-28 21:15:00
Date(s) :
2026-06-28
5 .
Etang des Arguillonnières
Lieu-dit La Moucherie Neuvy-le-Roi 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 62 75 80 94 contact@polpoproductions.com
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L’événement Le pianO du lac Jangada concert flottant Neuvy-le-Roi a été mis à jour le 2026-03-13 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan