Informations pratiques

Ventenac-en-Minervois

LE PIANO DU LAC MOUSS ET HAKIM (ZEBDA)

Ventenac-en-Minervois Aude

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 20:00:00

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04

Les concerts Piano du lac sont des concerts solidaires sur le canal du Midi, organisés au bénéfice de la replantation du canal du Midi. Cette année sur le premier weekend de septembre, vendredi 4 et samedi 5 septembre, Mouss et Hakim du groupe Zebda proposent un concert flottant festif et unique à Ventenac en Minervois puis à Castelnaudary. Mouss et Hakim est le duo formé par les frères Mustapha et Hakim Amokrane et leurs projets en duo, leur parcours mêle engagement, mémoire et émancipation. Porteuses de résistance , leurs chansons accompagnent de l’indignation à l’action avec un seul dogme la fête fait partie intégrante de la réflexion. À l’occasion de ce concert flottant mis en scène sur le canal du Midi par le pianO du lac, Mouss et Hakim seront accompagnés par Simon Barbe à l’accordéon et au piano.

Ils présenteront leur nouveau spectacle Comme à la maison récit de leurs aventures depuis 35 ans.

La Mission de Replantation Replantons le canal du Midi Toute la billetterie est reversée pour la replantation des arbres du canal du Midi.

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Ventenac-en-Minervois 11120 Aude Occitanie +33 6 62 75 80 94 contact@polpoproductions.com

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English :

The Piano du Lac concerts are charity concerts held on the Canal du Midi, organized to raise funds for the replanting of the Canal du Midi. This year, on the first weekend of September—Friday, September 4, and Saturday, September 5—Mouss and Hakim from the band Zebda will present a festive and unique floating concert in Ventenac-en-Minervois, followed by a performance in Castelnaudary. Mouss and Hakim is the duo formed by brothers Mustapha and Hakim Amokrane; their collaborative projects blend activism, remembrance, and emancipation. As symbols of resistance, their songs move from indignation to action with a single guiding principle: celebration is an integral part of reflection. For this floating concert staged on the Canal du Midi by PianO du Lac, Mouss and Hakim will be accompanied by Simon Barbe on accordion and piano.

They will present their new show—*Comme à la maison*—a chronicle of their adventures over the past 35 years.

The Replanting Mission—Let’s Replant the Canal du Midi: All proceeds from ticket sales will be donated to the replanting of trees along the Canal du Midi.

L’événement LE PIANO DU LAC MOUSS ET HAKIM (ZEBDA) Ventenac-en-Minervois a été mis à jour le 2026-07-27 par