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AGENDA · Sougères-en-Puisaye

Le Pic Savoyard en fête Restaurant Le Pic Savoyard Sougères-en-Puisaye

samedi 15 août 2026 · Restaurant Le Pic Savoyard · Sougères-en-Puisaye

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Restaurant Le Pic Savoyard
Adresse
17B Grande Rue de Sougères
Ville
89520 Sougères-en-Puisaye
Département
Yonne
Tarif

Sougères-en-Puisaye

Le Pic Savoyard en fête

Restaurant Le Pic Savoyard 17B Grande Rue de Sougères Sougères-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 12:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Le Pic Savoyard en fête, concert Rock ‘n’ Roll avec le groupe Chorus.
Au programme
Jeux pour enfants
Animations surprises
Restauration sur place
Concert
Réservez dès maintenant au 06 51 71 93 34.
Samedi 15 août 2026
Restaurant Le Pic Savoyard
à Sougères-en-Puisaye
À partir de 12h00   .

Restaurant Le Pic Savoyard 17B Grande Rue de Sougères Sougères-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   le-pic-savoyard@hotmail.fr

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English : Le Pic Savoyard en fête

L’événement Le Pic Savoyard en fête Sougères-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-07-18 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !