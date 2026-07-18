Le Pic Savoyard en fête Restaurant Le Pic Savoyard Sougères-en-Puisaye
samedi 15 août 2026 · Restaurant Le Pic Savoyard · Sougères-en-Puisaye
Informations pratiques
Sougères-en-Puisaye
Le Pic Savoyard en fête
Restaurant Le Pic Savoyard 17B Grande Rue de Sougères Sougères-en-Puisaye Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 12:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Le Pic Savoyard en fête, concert Rock ‘n’ Roll avec le groupe Chorus.
Au programme
Jeux pour enfants
Animations surprises
Restauration sur place
Concert
Réservez dès maintenant au 06 51 71 93 34.
Samedi 15 août 2026
Restaurant Le Pic Savoyard
à Sougères-en-Puisaye
À partir de 12h00 .
Restaurant Le Pic Savoyard 17B Grande Rue de Sougères Sougères-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté le-pic-savoyard@hotmail.fr
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English : Le Pic Savoyard en fête
L’événement Le Pic Savoyard en fête Sougères-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-07-18 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !