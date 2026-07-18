Le Pic Savoyard en fête Restaurant Le Pic Savoyard Sougères-en-Puisaye

Informations pratiques

Sougères-en-Puisaye

Le Pic Savoyard en fête

Restaurant Le Pic Savoyard 17B Grande Rue de Sougères Sougères-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 12:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Le Pic Savoyard en fête, concert Rock ‘n’ Roll avec le groupe Chorus.

Au programme

Jeux pour enfants

Animations surprises

Restauration sur place

Concert

Réservez dès maintenant au 06 51 71 93 34.

Samedi 15 août 2026

Restaurant Le Pic Savoyard

à Sougères-en-Puisaye

À partir de 12h00 .

Restaurant Le Pic Savoyard 17B Grande Rue de Sougères Sougères-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté le-pic-savoyard@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Pic Savoyard en fête

L’événement Le Pic Savoyard en fête Sougères-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-07-18 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !