Le Pigeonnier du Domaine du Buc, Domaine du Buc, Marssac-sur-Tarn

Informations pratiques

Le Pigeonnier du Domaine du Buc 19 et 20 septembre Domaine du Buc Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez le Pigeonnier du Domaine du Buc, unique en Occitanie !

Tout juste restauré , Le pigeonnier du Domaine du Buc est un véritable témoin du patrimoine du Tarn.

Il est sans doute inspiré par le style du pays, mais réinterprété par un regard 1900. Il s’agit d’un pigeonnier de section carrée, avec un toit à quatre pentes, surmonté d’un clocheton également à quatre pentes, mais dans des dimensions beaucoup plus importantes que les constructions traditionnelles de ce type.

Ce pigeonnier possède à l’intérieur une échelle tournante, permettant d’accéder facilement aux nids en osier (appelés boulins) fixés sur tous les murs intérieurs. La construction comporte aussi deux ailes, situées sur le même plan. Au rez-de chaussée, le coté gauche est réservé aux volailles, le côté droit au chenil.

Domaine du Buc 965 Route de Lagrave, 81150 Marssac-sur-Tarn Marssac-sur-Tarn 81150 Tarn Occitanie 06 70 14 96 47 https://www.domainedubuc.com https://www.facebook.com/Domaine.Du.Buc/;https://www.instagram.com/domainedubuc/ Découvrez l’interieur d’un pigeonnier du XIXe siècle entièrement restauré ainsi que le musée d’outils anciens. Parking gratuit sur place.

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©patriceforesti