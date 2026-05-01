Marseilles-lès-Aubigny

Le Pique-nique du Canal

7 Rue du Port Marseilles-lès-Aubigny Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 12:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Chacun apporte son panier: partageons ce moment ensemble dans la joie et la bonne humeur!

Des tables et chaises seront prévues sur place

La municipalité aura le plaisir de vous offrir le verre de l’amitié

Animations, musique et présence de la Frite’Rit .

7 Rue du Port Marseilles-lès-Aubigny 18320 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 76 44 99 mairie@marseilles18.fr

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English :

Everyone brings their own basket: let’s share this moment together in good spirits!

Tables and chairs will be provided on site

The municipality will be pleased to offer you a glass of friendship

L’événement Le Pique-nique du Canal Marseilles-lès-Aubigny a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Loire en Berry