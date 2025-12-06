Le Plaisir, la Peur et le Triomphe – Joaquim Fossi Théâtre de la Bastille PARIS

Avant nous, il y eut les images d’un animal dessiné sur la paroi d’une grotte, d’un homme cloué sur une croix, des nuages nucléaires déchirant le ciel, d’un humain posant le pied sur la Lune.

Aujourd’hui, elles se sont démultipliées : des milliers d’images de chats, de corps enchevêtrés dans l’amour, de rivages dévastés par des vagues géantes, d’un enfant échoué sur une plage.

Joaquim Fossi, né dans un siècle où la visibilité prime sur le sens, cherche à reprendre le

contrôle du regard et de l’attention. Il s’arrête sur certaines de ces images, les contemple autrement, interroge notre lien à elles.

Restaurer nos imaginaires. Redonner aux images leur pouvoir d’ouvrir un horizon commun et

sensible. Voilà l’ambition de ce jeune acteur, metteur en scène et auteur, formé à l’École du Nord de Lille et lauréat du dispositif Prémisses*. Seul en scène, face aux images projetées, il explore l’ambivalence d’un monde où se mêlent fascination, effroi et exaltation.

Combien d’images avez-vous vues depuis ce matin ? Joachim Fossi est né avec le web. Entrelaçant anecdotes personnelles et siècles d’histoire, il questionne avec humour la prolifération des images et tente de les ordonner pour redonner de la place à nos imaginaires.

Du lundi 19 janvier 2026 au vendredi 30 janvier 2026 :

samedi

de 18h00 à 19h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h00

Fermé le jeudi 22 janvier 2026

payant

De 12 à 26 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-19T21:00:00+01:00

fin : 2026-01-30T22:00:00+01:00

Théâtre de la Bastille 76 rue de la Roquette 75011 PARIS

