Informations pratiques

Écuillé

Le Plessis-Bourré fait son cinéma ! Visite guidée

Écuillé Maine-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 16:00:00

fin : 2026-08-18 17:00:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27

Cet été, plongez dans les coulisses des tournages de classiques du cinéma français au château du Plessis-Bourré ! .

Écuillé 49460 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 32 06 72 contact@plessis-bourre.com

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English :

L’événement Le Plessis-Bourré fait son cinéma ! Visite guidée Écuillé a été mis à jour le 2026-07-26 par Destination Angers