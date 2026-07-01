Le Plessis-Bourré fait son cinéma ! Visite guidée Écuillé
jeudi 30 juillet 2026 · Écuillé
Informations pratiques
Écuillé
Le Plessis-Bourré fait son cinéma ! Visite guidée
Écuillé Maine-et-Loire
Tarif : 13 – 13 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 16:00:00
fin : 2026-08-18 17:00:00
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27
Cet été, plongez dans les coulisses des tournages de classiques du cinéma français au château du Plessis-Bourré ! .
Écuillé 49460 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 32 06 72 contact@plessis-bourre.com
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English :
L’événement Le Plessis-Bourré fait son cinéma ! Visite guidée Écuillé a été mis à jour le 2026-07-26 par Destination Angers
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