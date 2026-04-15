Le PLOtager, Le PLOtager – mail 2000, Genève
Le PLOtager, Le PLOtager – mail 2000, Genève samedi 30 mai 2026.
Le PLOtager Samedi 30 mai, 11h00 Le PLOtager – mail 2000
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00
Pour le 175ème de la commune de Plan-les-Ouates, le PLOtager sera ouvert au public. Un atelier « planter une graine » et un bar à sirops seront organisés.
Le PLOtager – mail 2000 mail 2000 Genève 1228 Genève
Présentation et ateliers au PLOtager
Leïla Deloche Ramos
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