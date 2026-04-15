Le PLOtager, Le PLOtager – mail 2000, Genève

Le PLOtager Samedi 30 mai, 11h00 Le PLOtager – mail 2000

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

Pour le 175ème de la commune de Plan-les-Ouates, le PLOtager sera ouvert au public. Un atelier « planter une graine » et un bar à sirops seront organisés.

Le PLOtager – mail 2000 mail 2000 Genève 1228 Genève

Présentation et ateliers au PLOtager

Leïla Deloche Ramos