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Le PLOtager, Le PLOtager – mail 2000, Genève

Le PLOtager, Le PLOtager – mail 2000, Genève

Le PLOtager, Le PLOtager – mail 2000, Genève samedi 30 mai 2026.

Lieu : Le PLOtager - mail 2000

Adresse : mail 2000

Ville : 1228 Genève

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Le PLOtager Samedi 30 mai, 11h00 Le PLOtager – mail 2000

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

Pour le 175ème de la commune de Plan-les-Ouates, le PLOtager sera ouvert au public. Un atelier « planter une graine » et un bar à sirops seront organisés.

Le PLOtager – mail 2000 mail 2000 Genève 1228 Genève
Présentation et ateliers au PLOtager

Leïla Deloche Ramos

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