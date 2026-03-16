Le plus grand des petits garçons De Lilian Wagner | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Le plus grand des petits garçons De Lilian Wagner | Comédie des Volcans

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 17 – 17 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 15:00:00

fin : 2026-10-23 16:00:00

Date(s) :

2026-10-23

Venez voir le spectacle de magie Le plus grand des petits garçons de Lilian Wagner !

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Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr

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English :

Come and see Lilian Wagner’s magic show Le plus grand des petits garçons !

L’événement Le plus grand des petits garçons De Lilian Wagner | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-03-16 par Clermont Auvergne Volcans