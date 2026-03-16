Le plus grand des petits garçons De Lilian Wagner | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand
Le plus grand des petits garçons De Lilian Wagner | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand vendredi 23 octobre 2026.
Le plus grand des petits garçons De Lilian Wagner | Comédie des Volcans
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 17 – 17 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 15:00:00
fin : 2026-10-23 16:00:00
Date(s) :
2026-10-23
Venez voir le spectacle de magie Le plus grand des petits garçons de Lilian Wagner !
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Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
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English :
Come and see Lilian Wagner’s magic show Le plus grand des petits garçons !
L’événement Le plus grand des petits garçons De Lilian Wagner | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-03-16 par Clermont Auvergne Volcans