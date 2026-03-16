Le plus grand des petits garçons De Lilian Wagner | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Le plus grand des petits garçons De Lilian Wagner | Comédie des Volcans

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19 15:00:00

fin : 2026-12-19 16:00:00

Date(s) :

2026-12-19

Venez voir le spectacle de magie Le plus grand des petits garçons de Lilian Wagner, le samedi 19 décembre 2026 à 15h à la Comédie des Volcans.

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Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@xn--comdiedesvolcans-dqb.fr

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English :

Come and see Lilian Wagner’s magic show Le plus grand des petits garçons on Saturday December 19, 2026 at 3pm at the Comédie des Volcans.

L’événement Le plus grand des petits garçons De Lilian Wagner | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-03-16 par Clermont Auvergne Volcans