Informations pratiques

Courbouzon

Le plus petit festival international de la gastronomie locale à Courbouzon

40 rue Champsort Courbouzon Loir-et-Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-25 19:00:00

fin : 2026-09-26 22:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Venez savourer spectacles et animations autour de l’alimentation les 25 et 26 septembre à Courbouzon. Un événement gratuit et ouvert à toutes et tous qui met en valeur le local, la convivialité et le partage !

Le plus petit festival international de la gastronomie revient à Courbouzon pour une deuxième édition encore plus tournée vers le local et le bien manger ! Il célèbrera l’art culinaire et les joies de se nourrir autour de spectacles truculents et de rendez-vous gourmands. Au programme une figure emblématique de la bombance en région Centre Val-de-Loire, une sensibilisation clownesque sur nos choix alimentaires, une enquête sur les secrets de nos assiettes, des mots et des chansons à faire saliver et un dîner spectacle pour finir en beauté ! Tout au long du festival vous pourrez également découvrir l’expo photo Du champ à l’assiette réalisée par le musée de la Corbillère de Mer. 15 .

40 rue Champsort Courbouzon 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 26 53 58 12 contact@lavaliseondulatoire.com

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English :

Come enjoy shows and activities centered around food on September 25 and 26 in Courbouzon. A free event open to everyone that celebrates local products, camaraderie, and sharing!

L’événement Le plus petit festival international de la gastronomie locale à Courbouzon Courbouzon a été mis à jour le 2026-08-17 par ADT41