Informations pratiques

Pézènes-les-Mines

LE PLUS PETIT FESTIVAL REPAS ET SPECTACLE DE THEATRE MUSICAL

Pézènes-les-Mines Hérault

Tarif : 12 – 12 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Festival | Pézènes-les-Mines

Le plus petit festival du monde

21H15 SPECTACLE DE THEATRE MUSICAL PINK

Pink c’est le rose. Une couleur ambiguë.

Tarifs spectacle 18€ / dîner: 15€ / spectacle & dîner 30€

Réservation (places limitées) SMS 06 18 14 83 50

Tarifs réduits

spectacle 13€ / dîner: 12€ /spectacle & dîner 25€

Festival | Pézènes-les-Mines

Le plus petit festival du monde

À 19H

L’art c’est ce qui résiste / Gilles Deleuze

Résistance dans tous les sens ! La D8compagnie continue son travail de recherche et de création.

Parler des oubliés.

19H ACCUEIL DU FESTIVAL

Apéro musical sous les platanes offerts par Le Petit Théâtre du Peuple.

Et si demain… Michel Legrand Atelier Chant D8Compagnie

Distribution Martine Blasco, Olivier Fuchs, Nathalie Moulin, Anny Salles, Véronique Teisseire, Martine Viala. Piano Laurent Borras.

20H REPAS

Repas sous les platanes élaboré par le Petit Théâtre du Peuple

Pensez au covoiturage, et amenez vos verres, assiettes, couverts, serviettes, pour éviter le jetable

21H15 SPECTACLE DE THEATRE MUSICAL PINK

Pink c’est le rose. Une couleur ambiguë. Le bâtard du rouge triomphant. Longtemps appelé l’incarnat, couleur de chair. Une couleur fragile et éphémère. La couleur des guerriers, de l’honneur. Au Japon elle est la couleur des Samouraïs. En Inde elle est la couleur de la sagesse. En Occident elle est la couleur de la tendresse, de la féminité, de la douceur. Mais ce rose, sous la forme d’un triangle de tissu évoque une époque sombre de notre histoire La déportation d’homosexuels par les nazis. Nous allons plonger dans l’histoire hors du commun de Pierre Seel, déporté et grand militant homosexuel et découvrir l’incroyable parcours de Zig et Puce, couple de femmes, résistantes-déportées et survivantes des marches de la mort. Des êtres merveilleux qui ont été persécutés, dont l’histoire a été longtemps ignorée, effacée des commémorations officielles, absentes des manuels scolaires, invisibles dans les musées de la mémoire. Nommer c’est reconnaître et reconnaître c’est refuser que cela recommence. Un devoir de mémoire. Pour le Plus Petit Festival du Monde 6, un groupe de chanteurs-acteurs amateurs du territoire se joindra au spectacle raconter cette histoire.

Distribution

Mise en scène Sylvain Stawski / Jeu Carole Got, Mathieu Petit, Baptiste Bozio, Nicole Prudham, Martine Blasco, Olivier Fuchs, Anny Salles, Véronique Teisseire, Martine Viala/ Piano Laurent Borras. Chant Myriam Garcia/ Son Juan Aramburu / Lumières Bruno Sourbier / Administrateur Thomas Desfossé / Communication Lorie Guilbert

Production D8 Compagnie

Tarifs spectacle 18€ / dîner: 15€ / spectacle & dîner 30€

Réservation (places limitées) SMS 06 18 14 83 50

Tarifs réduits étudiants et demandeurs d’emploi

spectacle 13€ / dîner: 12€ / spectacle & dîner 25€ .

Pézènes-les-Mines 34600 Hérault Occitanie +33 6 18 14 83 50

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English : LE PLUS PETIT FESTIVAL REPAS ET SPECTACLE DE THEATRE MUSICAL

Festival | P%E9z%E8nes-les-Mines

The World’s Smallest Festival

9:15 PM: PINK MUSICAL THEATER PERFORMANCE

Pink is the color pink. An ambiguous color.

Prices: show: 18? / dinner: 15? / show & dinner: 30?

Reservations (limited seating): Text: 06 18 14 83 50

Reduced rates

show: 13? / dinner: 12? / show & dinner: 25?

L’événement LE PLUS PETIT FESTIVAL REPAS ET SPECTACLE DE THEATRE MUSICAL Pézènes-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB