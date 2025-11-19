LE PODKATZ TOUR – THEATRE SEBASTOPOL Lille

LE PODKATZ TOUR Début : 2026-09-19 à 20:00. Tarif : – euros.

ONLY YOU PRÉSENTE : LE PODKATZ TOURJuliette Katz a 37 ans, a grandi dans un univers profondément artistique. Très jeune, elle quitte l’école pour se consacrer à la musique, sa première passion. Formée en école de musique, elle signe quelques années plus tard chez Universal (label AZ), sort un EP puis un album, et se produit sur des scènes mythiques comme l’Olympia ou Taratata. Elle partage la scène avec James Morrison, Pauline Croze, fait les premières parties de Yannick Noah, et enregistre un duo avec Sia sur son album.Après plusieurs années dans l’industrie musicale, Juliette ressent le besoin de se réinventer. Elle met fin à sa carrière de chanteuse pour explorer d’autres formes d’expression. En 2016, elle se fait connaître sur les réseaux sociaux avec ses parodies “Coucou Les Girls”, avant de se recentrer sur des contenus plus personnels et authentiques, sous son propre nom.Aujourd’hui, elle se consacre à la création de contenu et à son podcast Le Podkatz, un espace de parole libre où elle aborde sans détour des sujets intimes et tabous. En 2026, elle partira en tournée avec le podcast, autour d’un thème central : la sexualité.Depuis trois ans, Le Podkatz lève le voile sur les sujets tabous avec sincérité et bienveillance. Juliette Katz y reçoit des invité·es, souvent des inconnu·es, pour parler de leurs histoires, sans filtre ni faux-semblant.La particularité ? Elle découvre leurs récits en même temps que les auditeurs, pour garder toute l’authenticité de la rencontre.Un épisode sur deux est solo, improvisé, intime, brut.Après deux dates à Paris sur le célibat et le couple, Le Podkatz part en tournée en 2026 pour explorer un thème essentiel : la sexualité.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE SEBASTOPOL PLACE SEBASTOPOL 59000 Lille 59