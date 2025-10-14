Le poids des choses Théâtre du Fil de l’Eau Pantin

Le poids des choses 18 et 19 février 2026 Théâtre du Fil de l’Eau Seine-Saint-Denis

Billetterie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T20:00:00+01:00 – 2026-02-18T20:50:00+01:00

Fin : 2026-02-19T14:45:00+01:00 – 2026-02-19T15:35:00+01:00

Nous tombons par terre en permanence, nous sommes lourds, pesants, écrasés, attachés au sol malgré nous; cela nous rend si sûr du poids.

Ce poids qui nous jalonne, nous installe en nous-même.

Et quand nous nous penchons au-dessus du vide, nous sentons le vertige à l’intérieur de notre ventre, vertige de perdre le sol qui appuie sur la plante de nos pieds.

Mais lorsque le sol n’appuie plus, quand le sol ne nous aime plus, nous tombons à l’envers.

Théâtre du Fil de l’Eau 20 Rue Delizy, 93500 Pantin Pantin 93500 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://sortir.pantin.fr/ou-sortir-a-pantin/lieux-municipaux-et-territoriaux/theatre-du-fil-de-leau »}]

L’immédiat – Camille Boitel

Le Canal – I.Jouvante