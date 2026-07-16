Le poids des fourmis – Théâtre Bluff, Colonnes, Blanquefort

Informations pratiques

Le poids des fourmis – Théâtre Bluff 2 et 3 avril 2027 Colonnes Gironde

de 15 à 27€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-02T20:30:00+02:00 – 2027-04-02T21:45:00+02:00

Fin : 2027-04-03T20:30:00+02:00 – 2027-04-03T21:45:00+02:00

Une jeunesse en résistance

Dans un établissement scolaire délabré, Jeanne et Olivier se présentent à des élections scolaires. Elle, révoltée, s’attaque au patriarcat et aux pubs. Lui, atteint d’éco-anxiété, ne jure que par L’encyclopédie du savoir inutile. Il et elle partagent les mêmes inquiétudes face à l’avenir et l’état du monde, mais s’affrontent sous l’œil apathique du personnel. À rebours des constats désabusés et discours moralisateurs, Le poids des fourmis devrait être remboursé par la Sécurité Sociale. Cette pièce québécoise portée par un quatuor époustouflant dissèque avec un humour ravageur nos angoisses collectives, rend la solidarité contagieuse et apporte une bouffée d’espoir salutaire au pessimisme ambiant. Ostie, qu’il est bon de rire ensemble !

Colonnes 4 rue du Docteur Castéra Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 95 49 00 http://carrecolonne.fr http://facebook.com/carrecolonnes/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacle/le-poids-des-fourmis.htm »}] Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants).

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international. TRAM C arrêt Frankton / BUS Lianes 6 arrêt Mairie Station / VCUB Mairie de Blanquefort / VOITURE / Rocade sortie 6 direction Blanquefort centre-ville

Cette pièce québécoise dissèque avec un humour ravageur nos angoisses collectives, rend la solidarité contagieuse et apporte une bouffée d’espoir salutaire au pessimisme ambiant.

Yanick Macdonald