Le Point Rencontre Propreté à votre service sur Paris Plages
samedi 4 juillet 2026
Informations pratiques
Avec
leur camionnette jaune aux couleurs du tri facilement identifiable, peut-être
les avez-vous déjà croisés dans les rues de la Capitale ? Eux, ce sont les
agents du Point Rencontre Propreté. Ils partent chaque jour à la rencontre des
usagers en déployant leur stand sur l’espace public. Ils
pourront répondre à toutes vos questions sur le tri et la réduction des déchets
et la propreté à Paris.
- Ils seront présents du Lundi au Samedi, de 10h à 18h sur le Parc des Rives de Seine.
Les horaires du stand pourront être adaptés en cas de fortes chaleur
Venez poser toutes vos questions sur les déchets et la propreté à Paris sur le Point Rencontre Propreté sur Paris Plages !
Du samedi 04 juillet 2026 au samedi 29 août 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 11h00 à 18h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T14:00:00+02:00
fin : 2026-08-29T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T11:00:00+02:00_2026-07-04T18:00:00+02:00;2026-07-06T11:00:00+02:00_2026-07-06T18:00:00+02:00;2026-07-07T11:00:00+02:00_2026-07-07T18:00:00+02:00;2026-07-08T11:00:00+02:00_2026-07-08T18:00:00+02:00;2026-07-09T11:00:00+02:00_2026-07-09T18:00:00+02:00;2026-07-10T11:00:00+02:00_2026-07-10T18:00:00+02:00;2026-07-11T11:00:00+02:00_2026-07-11T18:00:00+02:00;2026-07-13T11:00:00+02:00_2026-07-13T18:00:00+02:00;2026-07-14T11:00:00+02:00_2026-07-14T18:00:00+02:00;2026-07-15T11:00:00+02:00_2026-07-15T18:00:00+02:00;2026-07-16T11:00:00+02:00_2026-07-16T18:00:00+02:00;2026-07-17T11:00:00+02:00_2026-07-17T18:00:00+02:00;2026-07-18T11:00:00+02:00_2026-07-18T18:00:00+02:00;2026-07-20T11:00:00+02:00_2026-07-20T18:00:00+02:00;2026-07-21T11:00:00+02:00_2026-07-21T18:00:00+02:00;2026-07-22T11:00:00+02:00_2026-07-22T18:00:00+02:00;2026-07-23T11:00:00+02:00_2026-07-23T18:00:00+02:00;2026-07-24T11:00:00+02:00_2026-07-24T18:00:00+02:00;2026-07-25T11:00:00+02:00_2026-07-25T18:00:00+02:00;2026-07-27T11:00:00+02:00_2026-07-27T18:00:00+02:00;2026-07-28T11:00:00+02:00_2026-07-28T18:00:00+02:00;2026-07-29T11:00:00+02:00_2026-07-29T18:00:00+02:00;2026-07-30T11:00:00+02:00_2026-07-30T18:00:00+02:00;2026-07-31T11:00:00+02:00_2026-07-31T18:00:00+02:00;2026-08-01T11:00:00+02:00_2026-08-01T18:00:00+02:00;2026-08-03T11:00:00+02:00_2026-08-03T18:00:00+02:00;2026-08-04T11:00:00+02:00_2026-08-04T18:00:00+02:00;2026-08-05T11:00:00+02:00_2026-08-05T18:00:00+02:00;2026-08-06T11:00:00+02:00_2026-08-06T18:00:00+02:00;2026-08-07T11:00:00+02:00_2026-08-07T18:00:00+02:00;2026-08-08T11:00:00+02:00_2026-08-08T18:00:00+02:00;2026-08-10T11:00:00+02:00_2026-08-10T18:00:00+02:00;2026-08-11T11:00:00+02:00_2026-08-11T18:00:00+02:00;2026-08-12T11:00:00+02:00_2026-08-12T18:00:00+02:00;2026-08-13T11:00:00+02:00_2026-08-13T18:00:00+02:00;2026-08-14T11:00:00+02:00_2026-08-14T18:00:00+02:00;2026-08-15T11:00:00+02:00_2026-08-15T18:00:00+02:00;2026-08-17T11:00:00+02:00_2026-08-17T18:00:00+02:00;2026-08-18T11:00:00+02:00_2026-08-18T18:00:00+02:00;2026-08-19T11:00:00+02:00_2026-08-19T18:00:00+02:00;2026-08-20T11:00:00+02:00_2026-08-20T18:00:00+02:00;2026-08-21T11:00:00+02:00_2026-08-21T18:00:00+02:00;2026-08-22T11:00:00+02:00_2026-08-22T18:00:00+02:00;2026-08-24T11:00:00+02:00_2026-08-24T18:00:00+02:00;2026-08-25T11:00:00+02:00_2026-08-25T18:00:00+02:00;2026-08-26T11:00:00+02:00_2026-08-26T18:00:00+02:00;2026-08-27T11:00:00+02:00_2026-08-27T18:00:00+02:00;2026-08-28T11:00:00+02:00_2026-08-28T18:00:00+02:00;2026-08-29T11:00:00+02:00_2026-08-29T18:00:00+02:00