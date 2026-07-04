Le Point Rencontre Propreté à votre service sur Paris Plages

Informations pratiques

Avec

leur camionnette jaune aux couleurs du tri facilement identifiable, peut-être

les avez-vous déjà croisés dans les rues de la Capitale ? Eux, ce sont les

agents du Point Rencontre Propreté. Ils partent chaque jour à la rencontre des

usagers en déployant leur stand sur l’espace public. Ils

pourront répondre à toutes vos questions sur le tri et la réduction des déchets

et la propreté à Paris.

Ils seront présents du Lundi au Samedi, de 10h à 18h sur le Parc des Rives de Seine.

Les horaires du stand pourront être adaptés en cas de fortes chaleur

Venez poser toutes vos questions sur les déchets et la propreté à Paris sur le Point Rencontre Propreté sur Paris Plages !

Du samedi 04 juillet 2026 au samedi 29 août 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T14:00:00+02:00

fin : 2026-08-29T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T11:00:00+02:00_2026-07-04T18:00:00+02:00;2026-07-06T11:00:00+02:00_2026-07-06T18:00:00+02:00;2026-07-07T11:00:00+02:00_2026-07-07T18:00:00+02:00;2026-07-08T11:00:00+02:00_2026-07-08T18:00:00+02:00;2026-07-09T11:00:00+02:00_2026-07-09T18:00:00+02:00;2026-07-10T11:00:00+02:00_2026-07-10T18:00:00+02:00;2026-07-11T11:00:00+02:00_2026-07-11T18:00:00+02:00;2026-07-13T11:00:00+02:00_2026-07-13T18:00:00+02:00;2026-07-14T11:00:00+02:00_2026-07-14T18:00:00+02:00;2026-07-15T11:00:00+02:00_2026-07-15T18:00:00+02:00;2026-07-16T11:00:00+02:00_2026-07-16T18:00:00+02:00;2026-07-17T11:00:00+02:00_2026-07-17T18:00:00+02:00;2026-07-18T11:00:00+02:00_2026-07-18T18:00:00+02:00;2026-07-20T11:00:00+02:00_2026-07-20T18:00:00+02:00;2026-07-21T11:00:00+02:00_2026-07-21T18:00:00+02:00;2026-07-22T11:00:00+02:00_2026-07-22T18:00:00+02:00;2026-07-23T11:00:00+02:00_2026-07-23T18:00:00+02:00;2026-07-24T11:00:00+02:00_2026-07-24T18:00:00+02:00;2026-07-25T11:00:00+02:00_2026-07-25T18:00:00+02:00;2026-07-27T11:00:00+02:00_2026-07-27T18:00:00+02:00;2026-07-28T11:00:00+02:00_2026-07-28T18:00:00+02:00;2026-07-29T11:00:00+02:00_2026-07-29T18:00:00+02:00;2026-07-30T11:00:00+02:00_2026-07-30T18:00:00+02:00;2026-07-31T11:00:00+02:00_2026-07-31T18:00:00+02:00;2026-08-01T11:00:00+02:00_2026-08-01T18:00:00+02:00;2026-08-03T11:00:00+02:00_2026-08-03T18:00:00+02:00;2026-08-04T11:00:00+02:00_2026-08-04T18:00:00+02:00;2026-08-05T11:00:00+02:00_2026-08-05T18:00:00+02:00;2026-08-06T11:00:00+02:00_2026-08-06T18:00:00+02:00;2026-08-07T11:00:00+02:00_2026-08-07T18:00:00+02:00;2026-08-08T11:00:00+02:00_2026-08-08T18:00:00+02:00;2026-08-10T11:00:00+02:00_2026-08-10T18:00:00+02:00;2026-08-11T11:00:00+02:00_2026-08-11T18:00:00+02:00;2026-08-12T11:00:00+02:00_2026-08-12T18:00:00+02:00;2026-08-13T11:00:00+02:00_2026-08-13T18:00:00+02:00;2026-08-14T11:00:00+02:00_2026-08-14T18:00:00+02:00;2026-08-15T11:00:00+02:00_2026-08-15T18:00:00+02:00;2026-08-17T11:00:00+02:00_2026-08-17T18:00:00+02:00;2026-08-18T11:00:00+02:00_2026-08-18T18:00:00+02:00;2026-08-19T11:00:00+02:00_2026-08-19T18:00:00+02:00;2026-08-20T11:00:00+02:00_2026-08-20T18:00:00+02:00;2026-08-21T11:00:00+02:00_2026-08-21T18:00:00+02:00;2026-08-22T11:00:00+02:00_2026-08-22T18:00:00+02:00;2026-08-24T11:00:00+02:00_2026-08-24T18:00:00+02:00;2026-08-25T11:00:00+02:00_2026-08-25T18:00:00+02:00;2026-08-26T11:00:00+02:00_2026-08-26T18:00:00+02:00;2026-08-27T11:00:00+02:00_2026-08-27T18:00:00+02:00;2026-08-28T11:00:00+02:00_2026-08-28T18:00:00+02:00;2026-08-29T11:00:00+02:00_2026-08-29T18:00:00+02:00



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