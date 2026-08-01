Le pois chiche voyage 3 rue du Puits Neuf Sougères-en-Puisaye

Informations pratiques

Sougères-en-Puisaye

Le pois chiche voyage

3 rue du Puits Neuf 3 Rue du Puits Neuf Sougères-en-Puisaye Yonne

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 10:00:00

fin : 2026-08-17 14:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Atelier cuisine

Le pois chiche dans tous ses états:

Le saviez-vous, le 10 février , c’est la journée internationale des légumineuses !

Mise en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Notre alimentation n’intègre pas assez ou pas du tout les légumineuses, pourtant essentiels et si bénéfiques, en particulier pour notre microbiote et pour diminuer notre consommation de protéines d’origine animale.

Et si une simple petite légumineuse pouvait vous emmener de l’Inde à l’Italie, jusqu’à une touche de gourmandise finale ?

Le temps d’un atelier, venez découvrir tout ce que le pois chiche a à offrir, en version salée comme sucrée

Pakoda indien: des beignets de légumes croustillants à la farine de pois chiche, parfumés aux épices

Pasta e ceci Un plat iconique de pâtes et pois chiches. Réconfortant, savoureux et typique de la cuccina povera* italienne.

Mini pavlova à l’aquafaba et fruits de saison: la surprise sucrée de l’atelier une meringue montée avec l’eau de cuisson des pois chiches, aussi légère qu’une vraie pavlova !

Tout cela cuisiné avec des pois chiches locaux et bio )

Au programme

Trois recettes du monde, du plat au dessert.

Des techniques simples à reproduire chez vous.

Une dégustation conviviale de tout ce qu’on aura préparé ensemble dans un espace dédié à vous recevoir.

Venez avec votre plus beau tablier !

* Cuisine populaire .

3 rue du Puits Neuf 3 Rue du Puits Neuf Sougères-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 70 23 47 izabel.geraud@hotmail.fr

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English : Le pois chiche voyage

L’événement Le pois chiche voyage Sougères-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-08-11 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !